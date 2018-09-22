في ملعب كرة قدم.. سيارة إسعاف بحاجة لإسعاف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أخبارٌ تصدرت مواقع التوصل الاجتماعي مؤخراً وكانت الحديث الشاغل لمحبي الرياضة في العالم, لمعرفة كواليس عالم الرياضة تابعونا حيث سنكون معكم في هذه الفقرة الرياضية اليومية.



كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن النجمة الأميركية باميلا أندرسون انفصلت مؤخراً عن حبيبها، مدافع المنتخب الفرنسي، عادل رامي.

وقال المصدر إن رامي عرض الزواج على أندرسون التي تكبره بـ 19 عام بعد تتويج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 إلا أنها رفضت الأمر، مما أدى إلى إنهاء العلاقة التي كانت بينهما من أكثر من سنة.

وأفاد مصدر مطلع بأن باميلا لم تكن مرتاحة بإبقاء رامي بعيد عن طفليه، وبأن "هذا الأمر كان يحطم قلبها..كانت تشعر بأنها السبب في ذلك, فقررت الخروج من حياته".

ننتقل الى خبرنا الثاني الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، حيث أصبح حارس منتخب السيشل ديف مسارد محط سخرية جماهير كرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بوزن زائد, بعيد كل البعد عن الجسم المثالي للاعبي كرة القدم.

وذلك في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنيجيريا في التصفيات المؤهلة للنسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون العام المقبل.

وقالت صحيفة "ذا صن" بأن ديف يعمل كطاه مختص في المعجنات، في فندق على الجزيرة، وأن حراسة المرمى ليست وظيفته الأساسية.

كما شبه عدد من الأشخاص موسارد بأسطورة منتخب البرازيل رونالدو، الذي ارتفع وزنه كثيراً بعد اعتزاله كرة القدم.

وفي موقف طريف, حدث في الدوري البرازيلي اضطر لاعبو كرة قدم إلى التدخل لإنقاذ سيارة إسعاف تعطلت في قلب الملعب, أثناء مباراة تجمع فلامنجو وفاسكو دا جاما, في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

حيث توقفت السيارة التي كانت تنقل مصاباً, عن الحركة في قلب الملعب قبل توجهها للمستشفى,فاشترك اللاعبون في دفع السيارة حتى تعود للحياة مجدداً.



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