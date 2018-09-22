برشلونة مهتم بضم بوغبا لصفوفه

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا (وكالات)

كشفت صحيفة الدايلي مايل البريطانية عن رغبة نادي​ برشلونة​ بضم نجم وسط نادي مانشستر ​يونايتد بول بوغبا

اذ اكدت الصحيفة ان اهتمام برشلونة باللاعب الفرنسي في تزايد مستمر ، خاصة بعد ان جرى تعيين شخص سيتابع اللاعب في جميع المباريات التي سيخوضها منذ الجولة الحالية في​الدوري الانكليزي الممتاز​، وحتى نهاية الموسم الحالي.



في وقت كان برشلونة قد اعرب عن اهتمامه بضم اللاعب الفرنسي قبل سنوات وعندما كان مع نادي يوفنتوس الا ان السعر المرتفع الذي طُلب للتخلي عنه ادى الى غض النظر عنه في تلك الفترة .

اقرأ ايضاً: راموس أكثر اللاعبين حصولا على إنذارات