ريال مدريد يسيطر على أفضل تشكيلة في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سيطر نادي ريال مدريد على التشكيلة الأفضل في عام 2018 التي أعلَن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما ضمت 4 لاعبين منه، مقابل لاعبيّن من تشيلسي، ومثلِهما من باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى لاعب وحيد من أندية برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

ويوجد المدافعان الإسباني سيرخيو راموس والفرنسي رافاييل فاران والظهير البرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش في التشكيلة الأفضل لعام 2018، بعد قيادتهم لريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

وضمت القائمة لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي والجناح البلجيكي إيدين هازارد، نجما تشيلسي، وكذلك الظهير البرازيلي داني ألفيس والفرنسي كيليان مبابي لاعبي باريس سان جيرمان.

وجاء الإسباني ديفيد دي خيا، لاعب مانشستر يونايتد، في حراسة مرمى الفريق، رغم عدم ترشحه للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى، والتي فاز بها البجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بعد تفوقه على الفرنسي هوجو لوريس، حارس توتنهام، والدنماركي كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خط الهجوم بعد فوزه مع الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني في الموسم الماضي، ومعه البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثاً من ريال مدريد إلى يوفنتوس.

وابتعد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن التشكيلة الأفضل رغم ترشحه للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي تنافس فيها مع رونالدو ومودريتش.

ويعتبر المنتخب الفرنسي، الفائز بكاس العالم 2018، أكثر المنتخبات المُمثلة في التشكيلة بـ3 لاعبين، يليه المنتخبان الإسباني والبرازيلي بلاعبين، مقابل لاعب وحيد لمنتخبات الأرجنتين والبرتغال وبلجيكا وكرواتيا.

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