كارفخال يغيب عن مباراة ريال واسبانيول

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا (وكالات)

أعلن المدير الفني لنادي ريال​ مدريد​ جولين لوبيتيغي عدم تمكن المدافع​ داني كارف خال​ من اللحاق بمباراة الفريق القادمة , أمام نادي إسبانيول على ارض ملعب السانتياغو بيرنابيو في العاصمة مدريد .

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حيث لفت المدرب الى ان كارف خال تعرض لمشكلة بسيطة وان الجهاز الفني والطبي يتابع تطور حالته, ولكنه لن يتمكن من اللعب أمام ​اسبانيول​، ضمن منافسات الجولة الخامسة من ​الدوري الاسباني. حيث سيسعى النادي الملكي الى الاستعانة باللاعب أمام ​إشبيلية​ الأربعاء المقبل على ملعب ​سانشيز​ بيثخوان في الجولة السادسة من البطولة .

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