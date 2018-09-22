كارفخال يغيب عن مباراة ريال واسبانيول
أخبار الآن | مدريد - إسبانيا (وكالات)
أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد جولين لوبيتيغي عدم تمكن المدافع داني كارف خال من اللحاق بمباراة الفريق القادمة , أمام نادي إسبانيول على ارض ملعب السانتياغو بيرنابيو في العاصمة مدريد .
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حيث لفت المدرب الى ان كارف خال تعرض لمشكلة بسيطة وان الجهاز الفني والطبي يتابع تطور حالته, ولكنه لن يتمكن من اللعب أمام اسبانيول، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الاسباني. حيث سيسعى النادي الملكي الى الاستعانة باللاعب أمام إشبيلية الأربعاء المقبل على ملعب سانشيز بيثخوان في الجولة السادسة من البطولة .
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