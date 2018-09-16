ريال مدريد يترك صدارة الليغا بالتعادل مع اتلتيك بلباو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

سقط فريق ريال مدريد فى فخ التعادل أمام مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف لكل منهما، في المباراة التى جمعتهما على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الاسباني. "لا ليغا"، ليكون التعادل الاول للفريق الملكي هذا الموسم بعد 3 انتصارات.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 10 نقاط محتلا وصافة جدول ترتيب الدوري الاسباني، تاركا الصدارة للغريم التقليدي برشلونة الذى حقق العلامة الكاملة بالفوز اليوم خارج الأرض على ريال سوسيداد برصيد 12 نقطة، بينما احتل بيلباو المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

اقرا ايضا

سان جيرمان يسحق سانت ايتيان برباعية نظيفة