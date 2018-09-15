سان جيرمان يسحق سانت ايتيان برباعية نظيفة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

حقق فريق باريس سان جيرمان، فوزًا ساحقًا على ضيفه فريق سانت إيتيان، برباعية نظيفة، في ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وشهد اللقاء غياب كيليان مبابي للإيقاف، ونيمار جونيور لإراحته، بعد مشاركته في وديتين لمنتخب البرازيل، بينما عاد ماركو فيراتي، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وسجل أهداف الفوز جوليان دراكسلر، وإدينسون كافاني، من ركلة جزاء، وآنخيل دي ماريا، وموسى ديابي، في الدقائق 22 و51 و76 و84.

ورفع "باريس" بهذه النتيجة رصيده إلى 15 نقطة، في صدارة الترتيب، بينما نال "سانت إيتيان" خسارته الأولى بالدوري، هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط، في المركز الـ11

إقرأ أيضاً:

إنتقال زيدان إلى "مانشتر يونايتد" مرتبط بشرط صعب

برشلونة يتفوق على ريال مدريد في "كلاسيكو الرواتب"