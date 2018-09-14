إنتقال زيدان إلى "مانشتر يونايتد" مرتبط بشرط صعب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكد النجم الفرنسي السابق على نيته في قيادة أحد الأندية الأوروبية، لكن يبقى التساؤل ما هي وجهته القادمة؟ هل ستكون البطولة الإسبانية أ الإنكليزية، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية عدة أن مدرب ريال مدريد السابق "زين الدين زيدان"، طرح على إدارة مانشستر يونايتد، بعض المطالب من أجل قيادة الفريق الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وقال صحيفة "آس" الإسبانية إن الفرنسي زيدان طلب من مديري "مانشستر يونايتد" ضم مواطنه "أنطوان غريزمان"، الذي يلعب حاليا مع أتلتيكو مدريد الإسباني، في أول صفقة يشرف عليها من أجل قبول عرض النادي.

ونقلت صحف فرنسية عن زيدان قوله إنه يرغب في التعاقد مع "غريزمان" حتى لو كلف الأمر إدارة مانشستر يونايتد دفع الشرط الجزائي للاعب ومقداره 200 مليون يورو، وتصاعدت التوقعات في الآونة الأخيرة بانتقال زيدان إلى "مانشستر يونايتد" لقيادته، بعد فشل البرتغالي "جوزيه مورينيو" في تحسين الأمور في ملعب أولد ترافورد، وسط حديث عن رغبة إدارة النادي في "إقالته".

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن زيدان ذهب أبعد من طلب ضم "غريزمان" إلى مانشستر يونايتد، إلى التعاقد مع الخماسي فاران وكافاني وتوني كروس وخاميس رودريغيز وتياغو ألكانتارا، في حال تولى بالفعل تدريب

الفريق الإنكليزي..

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