رسالة مؤثرة.. زيدان يودع نجوم ريال مدريد عبر الواتساب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أرسل المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لنادي "ريال مدريد" الإسباني رسالة وداع للاعبي النادي الملكي بعدأن رحل عن تدريب الفريق.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" ، فإن زيدان بعث برسالة قصيرة لنجوم ريال مدريد عبر "الواتساب" قبل رحيله عن النادي.

وجاءت الرسالة كالتالي: «شكرا لكم على كل شيء.. لولا دعمكم في اللحظات الصعبة لم يكن تحقيق أي شيء ممكن.. أراكم قريبا مع عناق حار».

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد قادة الريال قام بالرد على زيدان قائلا: «كمحترف أنا عاجز عن الكلام».

وأكدت مصادر مقربة من البيت الملكي أن المدرب البالغ من العمر 45 عاما كان قد تحدث مع كابتن الفريق سيرجيو راموس على الهاتف وأبلغه بقرار رحيله قبيل التواصل مع بقية اللاعبين.

وكان زيدان قد أعلن رحيله عن تدريب ريال مدريد يوم الخميس الماضي بعد أن خاض مع الملكي 149 مباراة رسمية، حقق الفوز في 104 منها، كما توج بلقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.

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