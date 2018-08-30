ساوثجيت يعلن قائمة إنكلترا لمواجهة إسبانيا بدوري الأمم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن غيريث ساوث جيت مدرب المنتخب الإنجليزي، قائمةَ منتخب بلاده استعدادا لمواجهة إسبانيا، في افتتاحية مبارياتها بدوري الأمم الأوروبية.

وضم المدرب 23 لاعبا، جاء من بينهم ظهير أيسر يونايتد لوك شو، فيما ابتعد الثنائي جيمي فاردي، وجاري كاهيل، بعد إعلانهما الاعتزال الدولي، مع التزامهما بالانضمام في حالة وجود أي طواريء.

وجاءت القائمة كالتالي:

ترينت ألسكندر أرنولد، وجو جوميز، وجوردن هيندرسون، وآدم لالانا (ليفربول) - جاك بوتلاند (ستوك سيتي) - ديلي آلي، وأريدك داير، وهاري كين، وداني روز، وكيران تريبير (توتنهام) - فابيان ديلف، ورحيم ستيرلنج، وجون ستونز، وكيلي والكر (مانشستر سيتي) - خيسي لينجارد، وماركوس راشفورد، ولوك شو (مانشستر يونايتد) - روبن لوفتوس تشيك (تشيلسي) - هاري ماجوير (ليستر سيتي) - أليكس ماكارثي (ساوثهامبتون) - جوردن بيكفورد (إيفرتون) - جيمس تاركوفسكي (بيرنلي) - داني ويلباك (أرسنال).

وتواجه إنجلترا منافستها إسبانيا يوم 8 سبتمبر المقبل، فيما يواجه منتخب الأسود الثلاثة نظيره السويسري في مباراة ودية قبل مواجهة إسبانيا، في ملعب كينج باور بمدينة ليستر.

وكان المنتخب الإنجليزي حصل على المركز الرابع بمونديال روسيا السابق.

ويقع المنتخبان الإنجليزي والإسباني، والكرواتي في المجموعة الرابعة لدوري أمم أوروبا.



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