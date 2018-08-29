كيف رد إتحاد الكرة المصري على "طلبات صلاح"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -

بعدما أكد اللاعب المصري محمد صلاح، الإثنين 27 أغسطس/ آب، في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك "أنه لا يريد الدخول في صراعات"، تعليقا على أزمته مع اتحاد الكرة المصري بسبب الظروف غير المريحة التي عاشها لاعبو المنتخب المصري خلال كأس العالم الماضي بروسيا 2018.



وردا على ملاحظات "صلاح" قال عضو الاتحاد المصري لكرة القدم "أحمد مجاهد"، إن الاتحاد درس ما قاله نجم "الفراعنة" بعناية شديدة، بهدف الارتقاء بمنتخب مصر. وأضاف مجاهد في بيان نشره الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 29 أغسطس/ آب، أن "الاتحاد لم يبخل في دعم المنتخب بلا حدود لتوفير كل سبل الراحة وتهيئة المناخ لأداء مهمته الوطنية، في إطار القوانين المصرية الملزمة ومن واقع الميزانية التي تشهد رقابة قانونية".

وأوضح: "الأمر انعكس على مسيرة الفريق إذ تمكن من العودة إلى نهائيات الأمم الأفريقية والمنافسة عليها بعد غياب ٣ دورات متتالية، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما، بتضافر جهود كافة الجهات في الدولة وجميع العناصر، وفي مقدمتها اللاعبون الوطنيون ومن بينهم لاعبنا الدولي محمد صلاح"..

وتابع مجاهد قائلا إن الاتحاد "ليس لديه أي غضاضة في تنفيذ كل ما هو في صالح الفريق ككل، وهو ما يتفق مع النهج الذي يتبعه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد في إشرافه على المنتخبات الوطنية عبر أعوام". وأشار إلى أن أبو ريدة "لم يرفض طلبا للاعب أو فريق في حدود ما تنص عليه اللوائح والقوانين الحاكمة، وبما لا يعود بأي مخالفات مالية من الجهات الرقابية، كالالتزام بالدرجة السياحية في سفر اللاعبين الذي يتطلب تعديلا في القوانين، وهو ما يدعو لمخاطبة وزارة الرياضة في هذا الشأن".

وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها الاتحاد هذه الطلبات بلغة محترمة وراقية كما جاءت على لسان نجم المنتخب"، مشددا على أن قيمة هذه الطلبات المادية "لا تذكر بجانب ما ينفقه اتحاد الكرة على المنتخب الأول، وأن الأمر فعليا لم يكن يحتاج الخطابات حيث إن الاتحاد وضع مراجعة شاملة لكل سلبيات المرحلة السابقة، ومن ضمنها التأمين الشامل لكافة أفراد المنتخب على حد سواء"، وأضاف أن الاتحاد "كان يأمل أن تكون أي طلبات بهذا الخصوص في إطار الاحترام الحاكم بين مكونات المنظومة الكروية"..

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