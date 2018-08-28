هل انتصر نافاس في حربه مع كورتوا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في اسبانيا توقع ( تيبو كورتوا ) أن ينهض سريعًا بمهام الحارس الأول لريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عقب انضمامه من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو (40 مليون دولار) هذا الشهر.

ومع ذلك، فإن الحارس البلجيكي الذي بلغ الدور قبل النهائي بكأس العالم في روسيا شاهد من على مقاعد البدلاء بطل دوري أبطال أوروبا وهو يسحق جيرونا 4-1 في الدوري الإسباني، في مونتيليفي، في ظل تولي كيلور نافاس مسؤولية الذود عن مرمى الفريق، وقدّم نافاس بعدها أداءً رائعًا أمام جيرونا عقب عرض مميز، ليضمن تقدم ريال نحو قمة جدول الترتيب.

وفي كل صيف منذ 2015، حاول مدريد التعاقد مع حارس جديد ليكون الحارس الأساسي، لكن نافاس تمسك وبإصرار بمركزه وساعد النادي على حصد ثلاثة ألقاب متتالية بدوري أبطال أوروبا.

وبدا أن زمن حارس كوستاريكا قد ولى للأبد عندما انضم كورتوا لريال قادمًا من تشيلسي، لكن يولن لوبتيجي المدرب الجديد للفريق ظل مؤمنًا بقدرات نافاس.

وتولى نافاس حراسة مرمى الفريق في كأس السوبر الأوروبية أمام أتلتيكو مدريد في 15 اغسطس/ آب الجاري، بينما لم يكن كورتوا ضمن التشكيلة بعد أن أكمل صفقة انتقاله قادمًا من تشيلسي قبلها بعدة أيام.

وعلى الرغم من تلقي شباك ريال لأربعة أهداف في الهزيمة 4-2، حافظ نافاس على مكانه في المباراة الأولى بالدوري أمام خيتافي والتي فاز بها ريال 2-صفر.

وانطلق نافاس من مرماه بسرعة البرق ليمنع بورتو من التسجيل، بعد تمريرة لجناح جيرونا وهو شيء لم يكن بوسع كورتوا أن يقوم بهذا بسبب وزنه.

وتصدى نافاس بشكل رائع لمحاولة بورخا جارسيا، الذي سجل هدف السبق لجيرونا، لإضافة الهدف الثاني.

وتبددت أي مشكلات بشأن لياقة كورتوا مع قول اللاعب عبر حسابه على انستجرام إنه “مستعد لخوض اللقاء”.

وأثار مستوى نافاس تساؤلات بشأن متى سيحصل كورتوا على فرصته، نظرًا لأنه وفي ظل مستواه الحالي، سيكون من الصعب على لوبتيجي استبعاد حارسه الأول من التشكيلة.

وقال لوبتيجي للصحفيين: “إنه موقف ليس من السهل فهمه لكن يمكن تفسيره ببساطة.

“أملك بعض الخيارات الجيدة حقًا ولا يوجد أي مشكلة في هذا المركز. سنقرر من هو الأفضل لكل مباراة.

“هناك منافسة وهذا يجعلنا أكثر قوة في مركز حراسة المرمى. لدي بعض الأفكار في ذهني لكنني لن اكشف عنها”.

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