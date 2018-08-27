هل يفك توتنهام عقدة أولد ترافورد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يلتقى فريق مانشستر يونايتد، نظيره توتنهام هوتسبير، مساء الاثنين، على ملعب “أولد ترافورد”، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز التي تختتم اليوم. وتسلح مانشستر يونايتد بالعديد من الأرقام، اذ خلال 44 مباراة جمعتهما في البريميرليغ انتهت 28 مباراة منهم بفوز مان يونايتد، بينهما فاز توتنهام في 8 مباريات، وخرجت 8 مباريات بينهم بالتعادل.

وفى الفترة الأخيرة مع فقدان مانشستر يونايتد لأجواء الهيمنة، خسر توتنهام في آخر 5 زيارات لملعب أولد ترافورد.وبدأ مانشستر يونايتد متخبطا حيث فاز بشق الانفس على ليستر سيتي فى افتتاح البريميرليج 2-1 قبل الخسارة أمام برايتون 3-2 بالجولة الثانية.

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فى المقابل فإن توتنهام بدأ الموسم الجديد بانتصارين على نيوكاسل يونايتد 2-1 وفولهام 3-1، وعلى الرغم من عدم تعاقد الفريق مع أي لاعب في فترة الانتقالات، فإنه استطاع الحفاظ على تشكيلته المميزة. ويرغب السبيرز فى ملاحقة ليفربول على صدارة الدوري الانجليزي وتحقيق 3 انتصارات فى 3 مباريات بالعلامة الكاملة.

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