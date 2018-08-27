ريال مدريد يتغلب على جيرونا برباعية في الدوري الإسباني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق ريال مدريد فوزا ساحقا على مضيفه جيرونا بنتيجة 4 – 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وكان فريق جيرونا البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه بورخا جارسيا في الدقيقة 17 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية مستغلا خطأ دفاعيا في ريال مدريد.

ولكن نجح قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 39 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء نفذها بطريقة "بانينكا".

ومنح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما التقدم لريال مدريد فى الدقيقة 52 عن طريق ركلة جزاء، احتسبت بعد عرقلة ماركو أسينسيو من جانب مدافع جيرونا.

وأضاف النجم الويلزي جاريث بيل ثالث أهداف ريال مدريد بالدقيقة 59، بعد تلقيه تمريرة بينية رائعة من إيسكو انفرد على أثرها بالمرمى ويضعها على يمين حارس جيرونا.

وعاد كريم بنزيما ليسجل ثاني أهدافه في المباراة والرابع للفريق الملكي في الدقيقة 80، بعد تلقيه عرضية من النجم الويلزي جاريث بيل.

بهذه النتيجة تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع برشلونة ولكنه يتفوق بفارق الأهداف.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت حسم التعادل السلبي مباراة إشبيلية مع ضيفه فياريال.



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