تجري الآن: تونس 1 بلجيكا 4

أخبار الآن | روسيا - (وكالات)

تجري في هذه الأثناء مباراة تجمع بين المنتخب التونسي والبلجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة في مونديال روسيا.. وسجل المنتخب البلجيكي الهدف الأول بركلة جزاء في الدقيقة السابعة من بدء المقابلة ..



نسور قرطاح وبعد الخسارة أمام المنتخب الانجليزي بهدفين لاثنين يحاولون تدارك الامر في لقاء الفرصة الاخيرة بتحقيق نتيجة ايجابية.. لكن المهمة لن تكون سهلة أمام بلجيكا بنجومها الكبار التي تعد من المرشحين للمضي بعيدا في منافسات كأس العالم.

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