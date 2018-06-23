تونس تبحث عن إنجاز أمام بلجيكا وصدام بين ألمانيا والسويد

أخبار الآن | سان بطرسبرغ - روسيا - (وكالات)

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة استكمال مباريات كأس العالم حيث من المقرر أن يقام عدد من المباريات الهامة في اليوم التاسع بالمونديال والذي يقام في روسيا حتى 15 من الشهر المقبل.

تونس × بلجيكا

تعتبر مباراة تونس وبلجيكا لها طابع خاص سواء عند جمهور نسور قرطاج أو الجمهور العربي فالمنتخب التونسي فشل في الحفاظ على تعادله في المباراة الماضية أمام إنجلترا بعدما خسر بهدف مقابل هدفين في اللحظات الأخيرة.

ويدخل المنتخب التونسي المباراة ولن يكون أمامه سوى تحقيق الفوز إذا أراد استكمال مشواره في البطولة العالمية بجانب تحقيق انتصار عربي أول في المونديال بعد فشل المنتخب المصري والسعودي والمغربي في تحقيق أي انتصار.

وسيكون المنتخب التونسي متحمسًا لإعادة إنجازه التاريخي أمام المنتخب البلجيكي بعدما سبق وأن تفوق عليه عام 1992 بالفوز بهدفين مقابل هدف وديًا.

في المقابل، يدخل المنتخب البلجيكي المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط جعلته يتصدر ترتيب المجموعة السادسة منذ بداية مشواره بعدما فاز على المنتخب البنمي بثلاثة أهداف دون رد.

المنتخب البلجيكي بقيادة مهاجمه روميلو لوكاكو ونجمه كيفين دي بروين سيحملوا على أكتافهم حلم جماهيرهم والتي تمني النفس بالفوز من أجل الصعود مبكرًا لدور ثمن النهائي.

وسبق وأن حقق المنتخب البلجيكي فوزًا على نظيره التونسي بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت عام 2014.

المكسيك × كوريا الجنوبية

أصبح المنتخب المكسيكي تحت أنظار الجميع بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة الأولى بالفوز على المنتخب الألماني بطل العالم في النسخة الماضية بهدف دون رد.

المنتخب المكسيكي بإمكانه الصعود مبكرًا للمونديال حال فوزه على المنتخب الكوري الجنوبي مع تعثر المنتخب السويدي أمام نظيره الألماني.

ويمتلك المنتخب المكسيكي سجلاً مميزًا أمام المنتخبات الأسيوية حيث سبق وأن فاز على المنتخب الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مونديال فرنسا 1998.

المنتخب المسكيكي لديه سجل مميز جدًا في دور المجموعات حيث لم يخسر سوى مباراتين في دور المجموعات من أصل 18 مباراة حيث حقق الفوز في تسع مباريات مقابل سبع تعادلات وخسر من البرتغال (2-1) في مونديال ألمانيا 2006 وضد أوروجواي (1-0) في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

في المقابل، يطمح المنتخب الكوري الجنوبي إلى كسر أرقامه السلبية حيث فشل المنتخب الأسيوي في هز شباك المنافسين خلال آخر 3 مباريات كما فشل في تحقيق الفوز في آخر سبع مباريات بالمونديال حيث كان آخرها الهزيمة من السويد بهدف دون رد.

ألمانيا × السويد

لا أحد كان يظن أن المنتخب الألماني بطل العالم والقارات في نسختها الأخيرة أن يسقط أمام المنتخب المسكيكي لكن الأخير أعطى جرس أنذار للألمان مبكرًا.

المنتخب الألماني تحت قيادة مدربه الوطني يواكيم لوف ليس أمامه سوى الفوز في مباراة الليلة.

لكن الفوز على المنتخب السويدي ليس بالأمر السهل الذي يتمتع بقوة دفاعية كبيرة وهذا ما ظهر في المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية.

ويسعى المنتخب السويدي والذي يغيب عنه نجمه زلاتان إبراهيموفيتش لأسباب فنية من المدرب إلى الخروج إما بنقطة أو بفوز منعًا لتعقيد الأمور في المباراة الثالثة أمام المكسيك.

وتعتبر مواجهة ألمانيا ضد السويد الأكثر تكرارًا من بين الفرق في دور المجموعات حيث تقابل الفريقان في36 مناسبة من قبل، فازت ألمانيا 15 مرة مقابل 12 فوز للسويد وانتهت تسع مباريات بنتيجة التعادل.

وفي النهائيات العالمية حقق المنتخب الألماني الفوز في ثلاث مباريات مقابل فوز وحيد للسويد.

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