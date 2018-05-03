ليفربول يتخطى روما ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تأهل فريق ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، لنهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته من مضيفة روما الإيطالي (4-2) في مباراة إياب نصف النهائي وبمجموع مبارتي الذهاب والإياب (7-6) على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وسجل أهداف ليفربول ساديو ماني في الدقيقة 9، وجيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة 25، فيما سجل لروما جيمس ميلنر بالخطأ في مرمى فريقه وإدين دجيكو في الدقيقة 52، ورادجا ناينجولان في الدقيقتين 86 و94.

وكان الفريق الإنجليزي قد قطع شوطا كبيرا لبلوغ النهائي عندما فاز على ملعبه في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2 سجل فيها النجم المصري محمد صلاح هدفين وصنع آخرين، وبعد مباراة الإياب أصبحت النتيجة الإجمالية 7-6 لصالح ليفربول.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف في 26 مايو الحالي على ملعب "إن إس كي أولمبيسكي".

ويسعى ريال مدريد (12 لقبا) ليكون أول فريق يحقق البطولة الأوروبية بشكلها الجديد ثلاث مرات متتالية، بينما يسعى ليفربول لإضافة لقبه السادس، بعد أن فاز بالبطولة آخر مرة في 2005 على حساب ميلان الإيطالي.

إقرأ أيضاً:

دراسة تحدد المرشح بالفوز بمونديال 2018

شاهد: طائرة المنتخب السعودي الخاصة لـ"مونديال روسيا 2018"