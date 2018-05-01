دراسة تحدد المرشح بالفوز بمونديال 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



كشفت دراسة لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية نُشرت الاثنين، أن أسبانيا، حاملة لقب 2010، مرشحة بقوة للظفر بكأس العالم في روسيا الصيف المقبل أمام البرازيل وفرنسا.



وجاءت ألمانيا، حاملة لقب النسخة الأخيرة في البرازيل عام 2014، في المركز الرابع أمام أنكلترا وبلجيكا والأرجنتين.



وحلت البرتغال بطلة النسخة الأخيرة لكأس أوروبا عام 2016 في المركز التاسع أمام سويسرا.

أما روسيا، البلد المضيف، فجاءت في المرتبة 14 على لائحة المنتخبات المرشحة للفوز باللقب في 15 يوليو في موسكو، أمام الأوروغواي وبولندا.

ولتحديد ترتيبه، استخدم المركز الدولي للدراسات الرياضية، وهو مؤسسة مقرها في نوشاتيل بسويسرا والتي أنشأها فيفا، مؤشر "القوة".

ويجمع هذا المؤشر متوسط النسبة المئوية لمباريات الدوري التي تم لعبها منذ 1 يوليو 2017 من قبل 23 لاعبا الأكثر استخداما لكل منتخب خلال التصفيات مع متوسط المستوى الرياضي للأندية التي يلعبون في صفوفها.

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