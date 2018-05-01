شاهد: طائرة المنتخب السعودي الخاصة لـ"مونديال روسيا 2018"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحف)

دشنت الخطوط السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم، الطائرة الخاصة التي سوف تنقل المنتخب السعودي إلى مونديال كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الطائرة من طراز بوينج (B777-300) وهي واحدة من أحدث طائرات أسطول "السعودية"، الذي يشهد حاليًا تنفيذ أكبر برنامج في تاريخ المؤسسة لتحديثه وتنميته، ضمن برنامج التحول الطموح الذي يجري تنفيذه في الخطوط السعودية ومجموعة شركاتها ورحلة السعودية sv2020 التي تتضمن عشرات المبادرات لتحديث وزيادة الأسطول، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير الأداء والخدمات والمنتجات بما يتسق مع برامج التنمية الشاملة.

وقد تم تزيين الطائرة براية التوحيد الموجودة على العلم السعودي، وصور رمزية لنجوم المنتخب السعودي في المونديال، وصقر محلق في الفضاء مع عبارة تشجيعية (صقورنا قدها).

وسيشارك المنتخب السعودي في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعد أن حجز مقعدا مباشرا عن قارة آسيا، ليلعب ضمن فرق المجموعة الأولى، إلى جانب مصر وروسيا والأوروغواي.

خلا الهيكل الخارجي للطائرة من صورة أي لاعب للمنتخب، وقد تكون هذه الخطوة لتجنب صدامات مع الشركات الراعية للاعبين، كما حدث مع المنتخب المصري ونجمه محمد صلاح.

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