ليفربول الجائع ينصب الكمائن لحامل اللقب بنهائي أبطال أوروبا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

ينقسم العالم نصفين في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يجمعُ حاملَ اللقب ريال مدريد، مع متحديهِ الإنجليزي ليفربول، على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

رفقاء محمد صلاح أفضلُ لاعبٍ في الدوري الإنجليزي وهدافُ البطولة وأفضلُ لاعبٍ في القارة الأفريقية، سيكونون وجها بوجه مع رفقاءِ كريستيانو رونالدو أفضلِ لاعبٍ في العالم وحاملِ الكرةِ الذهبية الخامسة.

كما ستكون المواجهة متجددة بين المدرب الألماني يورجن كلوب، والباحث عن لقبه الأوروبي الأول بعد عثرتين في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وزين الدين زيدان، الذي دخل التاريخ من أوسع الأبواب بتتويجه بلقبين متتاليين لدوري الأبطال، ويبحث عن اللقب الثالث.

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