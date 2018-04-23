ما السر الذي كشفه "محمد صلاح" بعد الجائزة الغالية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين بإنكلترا خلال حفلها مساء الأحد 22 أبريل/ نيسان "محمد صلاح"، كأفضل لاعب بـ "البريميرليغ"، وعقب الحفل أبدى اللاعب المصري المحترف في صفوف "ليفربول" سعادته بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2017/2018.

قال صلاح: "من اليوم الأول بالبريميرليغ وأردت أن أكون ناجحا لم أحصل على فرصتي في تشيلسي ولكنني عدت شخصا مختلفا، أنا سعيد وفخور بما قدمته". وتفوق صلاح في التصويت على البلجيكي "كيفن دي بروين" لاعب مانشستر سيتي بطل البريميرليغ، وعلى "هاري كين" مهاجم توتنهام اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب..

وفي مقابلة نشرتها "رويترز" عقب تتويجه باللقب أكد صلاح سعادته باللقب الغالي، وكشف عن سر تألقه هذا الموسم، حيث قال النجم المتواضع قال النجم المتواضع "ما يهمني هو الحصول على شىء ما مع الفريق، لأنني أفكر دائما في الفريق ولا أفكر في نفسي".

لكن "مو" كما يلقب في إنجلترا أيضا، عاد فأشار إلى "دور الفريق" في مساعدته على بلوغ هذا المستوي الاستثنائي قائلا إن "الفريق ساعدني كثيرا.. طريقة اللعب.. إنهم يمررون لي الكرة كثيرا"..

كما لم ينس الإشارة إلى دور مدرب ليفربول، الألماني "يورغن كلوب"، الذي يعود إليه الفضل في وضع خطة اللعب التي اعتبرها صلاح "مناسبة جدا بالنسبة له".. وأتم صلاح تصريحاته بقوله: "أمامي عدداً من المباريات أسعى خلالها لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية الخاصة بالأهداف.. لنرى ماذا سيحدث"..

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