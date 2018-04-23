محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

حصد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في الحفل السنوي رقم 45 لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.



ونال صلاح الجائزة متفوقا على البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وهاري كين مهاجم توتنهام، وديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي وليروي ساني مهاجم مانشستر سيتي.



ويعد صلاح ثاني لاعب عربي يتوج بهذه الجائزة بعدما فاز بها الجزائري رياض محرز عام 2016 في العام الذي شهد تتويج فريقه ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويتصدر المهاجم المصري لائحة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا علما بأنه انضم إلى ليفربول مطلع الموسم الجاري قادما من روما الإيطالي.

وحل في المركز الثالث هاري كين وفي المركز الثاني كيفين دي بروين.

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