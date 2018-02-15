ألمانيا تحقق 8 ميداليات ذهبية خلال 5 أيام في بيونغ تشانغ

أخبار الآن | بيونغ تشانغ - كوريا الشمالية (وكالات)

احتاجت ألمانيا إلى خمسة أيام ونصف من منافسات دورة الألعاب الشتوية ببيونج تشانج لمعادلة عدد الميداليات الذهبية التي حصلت عليها في كامل منافسات دورة سوتشي، حيث حصلت على ثمانية ميداليات ذهبية.

وينتظر حصول ألمانيا على ميداليات ذهبية أخرى خلال اليوم، في مسابقة الفرق للزحافات الثلجية والعديد من المنافسات الأخرى، لتظل في طريقها لتحسين عدد الميداليات التي حصلت عليها في دورة ألعاب سوتشي الأخيرة والتي حصدت خلالها 19 ميدالية بواقع ثماني ميداليات ذهبية وست ميداليات فضية وخمس ميداليات برونزية، حيث كانت هذه النتائج هي الأسوأ لألمانيا منذ إعادة توحيدها في 1990.

وحصد الثنائي أليونا سافشينكو وبرونو ماسو الميدالية الذهبية الثامنة صباح اليوم الخميس في منافسات التزلج الفني المختلط.

وحصل على الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الشتوية الحالية كل من أرند بيفر ولورا دالمير لاعبا البياثلون، ونتالي جايسنبيرجر متسابقة الزحفات الثلجية، توبياس فيندل متسابق الزحفات الثلجية المزدوجة، وأندرياس فيلينجر متسابق الوثب التزلجي، وإيريك فرينزل متسابق التزلج المركب.

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