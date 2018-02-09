وصول شقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى مطار سيول

... كوريا الشمالية تعدم نائب رئيس الوزراء نفذت كوريا الشمالية حكم الاعدام في حق نائب رئيس مجلس الوزراء تشوي يونغ غون إثر تعبيره عن الاحباط ازاء سياسات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون نقلا عن «وكالة أنباء يونهاب» الكورية الجنوبية

... كيم جونغ أون يبيد عائلة عمه بعد إعدامه.. بمن فيهم الأطفال الرضع تم القضاء على أسرة عم زعيم كوريا الشمالية، الذي أعدم سابقا، بناء على أوامر من كيم جونغ أون، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن وكالة "يونهاب"

... إعدام وزير التعليم في كوريا الشمالية بسبب وضعية جلوسه اعلنت سيول أن وزير التربية في كوريا الشمالية و الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، قد تم إعدامه لانه لم يبد احتراما و جلس في وضعية غير لائقة خلال اجتماع ترأسه الزعيم الكوري " كيم جونغ اون"

... الثلوج تعطل عشرات الرحلات الجوية في كوريا الجنوبية قالت السلطات الكورية الجنوبية إنه تم إلغاء وتأجيل أكثر من 100 رحلة جوية في مطار جيجو الدولي، ثاني أكبر مطارات كوريا الجنوبية بسبب الثلوج الكثيفة

... "لاري نصار" مسؤول عن أكبر فضيحة جنسية في امريكا تتناول الصحافة الأمريكية بشكل مستمر وقائع سفاح النساء جنسيًا، الطبيب الأمريكي لاري نصار البالغ 54 عاما الذي كانت وظيفته تتمحور في العناية الطبية بالرياضيات..