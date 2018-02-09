وصول شقيقة زعيم كوريا الشمالية إلى مطار سيول
أخبار الآن | سيول - كوريا الشمالية - (أ ف ب)
هبطت الطائرة التي تقل أخت زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الفخري للبلاد كيم يونغ نام في كوريا الجنوبية الجمعة في حدث تاريخي عرضته شاشات التلفزيون.
هبطت الطائرة البيضاء التي كتب عليها اسم "جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية" في مطار انشيون قرب سيول. وكيم يو جونغ هي أول عضو في الاسرة الكورية الحاكمة يزور الجنوب منذ هدنة 1953، في حين يترأس كيم يونغ نام وفد الشمال إلى الألعاب الأولمبية الشتوية.
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