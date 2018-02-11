ترامب وكيم أصدقاء في أولمبياد كوريا الجنوبية

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية ( وكالات )



العدوان اللدودان .. دونالد ترامب وكيم جونغ اون يتجولان في كوريا الجنوبية.. تسبب شخصان تنكرا في هيئةِ الرئيسِ الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في بلبلة عندما ظهرا في أروقةِ حفلِ افتتاحِ دورةِ الألعاب الأولمبية الشتوية يوم الجمعة قبل أن يطردهما أفرادُ الأمن. وكان المتنكران بحسبِ قولهما أرادا فقط أن يأتيا بالسلام العالمي وقد شعرا بالظلمِ بعدَ طردهما واتسمت أجواءُ مراسمِ الافتتاح بإظهارٍ لوحدةٍ رمزية بين الكوريتين، وحسب رويترز، قال المتنكر على هيئة كيم الذي رفض أن يذكر اسمه "نحن على وفاق تام".

وأضاف "أردنا أن نفاجئ الجميع ونأتي بالسلام العالمي ثم رافقنا حراس الأمن إلى الخارج... وهذا ما أظن أنه ظلم حقا... ألا يريد الجميع السلام"؟ ودخل لاعبو البلدين إلى الملعب تحت راية علم موحد فيما شاهد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونج العرض من مقصورة كبار الزوار، وقال شبيه كيم بينما يقتاده الأمن إلى خارج الاستاد "هل ستلقى شقيقتي ذات المعاملة؟".



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