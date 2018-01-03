ترامب يرد على زعيم كوريا الشمالية: لدينا زر نووي أكبر وأقوى

أخبار الآن | واشنطن - الولايات امتحدة الأمريكية (وكالات)

علّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تصريح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، بشأن وجود زر نووي مثبت بشكل دائم على مكتبه.

وكتب «ترامب»، في تغريدة على موقع «تويتر»، ، إنه يملك أيضًا زرًا نوويًا، متسائلا: «هل سيعلمه أحد من نظامه بهذا الشأن».

وأضاف الرئيس الأمريكي أن «زره النووي أكبر حجمًا وأكثر قوة مما لدى الزعيم الكوري، فضلًا عن أن زري النووي يعمل!».

وكان زعيم كوريا الشمالية قال في خطاب تلفزيوني الاثنين "الولايات المتحدة بأسرها تقع في مرمى أسلحتنا النووية والزر النووي دائما على مكتبي وهذا واقع وليس تهديدا".

كما أكد كيم أن كوريا الشمالية "قادرة على مواجهة أي تهديد نووي من الولايات المتحدة وهي تملك (قوة) ردع قوية تستطيع منع الولايات المتحدة من اللعب بالنار".

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تعهّد الأربعاء الماضي "إبقاء الضغوط" على كوريا الشمالية من أجل نزع سلاحها النووي.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.

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