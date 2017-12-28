أمريكا وروسيا تتفقان على حل أزمة كوريا الشمالية "سلميا"

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة -(وكالات)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على العمل سويًا لحل أزمة البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية "سلميا" وبشكل دبلوماسي. وأضافت أن "الجانبين بحثا المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي المزعزع للاستقرار في كوريا الشمالية، وأكدا أن كلًا من واشنطن وموسكو لا تقبلان بيونغ يانغ كقوة نووية".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر نويرت ، في بيان، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ونظيرَه الروسي سيرغي لافروف، توصلا إلى ذلك الاتفاق خلال مكالمة هاتفية. وتأتي هذه الخطوة عقب صدور إشارات مختلطة من واشنطن حول خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعامل مع كوريا الشمالية.

وفى وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول، عرض تيلرسون على بيونغ يانغ، إجراء محادثات غير مشروطة معها، لكنه تراجع سريعا انسجامًا مع سياسة واشنطن المتمثلة في السماح للعقوبات بالضغط على البلاد.

وشدد تيلرسون، على ضرورة أن يأتي السلوك الجيد قبل الحوار.

وأعلن حينها أن الولايات المتحدة تدرس "كل الخيارات" للدفاع عن نفسها. لكنه قال: "إننا لا نسعى إلى الحرب مع كوريا الشمالية ولا نريدها". وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "ستستخدم الولايات المتحدة كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ضد العدوان الكوري الشمالي، لكننا نأمل أن تسفر الدبلوماسية عن حل".

واختبرت كوريا الشمالية 15 صاروخا حتى الآن منذ بداية 2017، وأجرت تجربتها النووية السادسة تحت الأرض في سبتمبر/أيلول الماضي.

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