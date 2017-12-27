لجنة الإنتخابات الروسية تقبل أوراق ترشح بوتين للرئاسة

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)

قبلت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا أوراق ترشح الرئيس فلاديمير بوتين لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في مارس/ آذار. وتستقبل لجنة الانتخابات المركزية طلبات المرشحين المتقدمين بالتسجيل حتى تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني المقبل. وتقرر اللجنة بعدها وخلال 10 أيام قبول الطلب أو رفضه.

وبعد قبول تسجيل فريق الناخبين، سيبدأ جمع تواقيع المواطنين المؤيدين لترشح بوتين، حيث يتعين عليه جمع تواقيع 300 ألف مواطن، قياسا بباقي المرشحين المستقلين الذين تطالبهم التشريعات الانتخابية بجمع تواقيع 100 ألف مواطن، نظرا لتمتع الرئيس الحالي بما يسمى بـ"الموارد الإدارية" التي تساعده تلقائيا في توسيع أرضية تأييده.

يذكر أن الرئيس بوتين قد ترشح لانتخابات الرئاسة سنة 2000 مستقلا، حيث كان رئيسا للحكومة آنذاك وكلّف بشغل منصب القائم بأعمال الرئيس الروسي، كما ترشح مستقلا كذلك لانتخابات 2003، فيما ترشح ممثلا عن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم لانتخابات 2011 الذي زكّاه لخوض الانتخابات الرئاسية باسمه بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2008 و2012.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا في الـ 18 من آذار/مارس عام 2018، وانطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

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