أجسام مضادة للجمرة الخبيثة في دم جندي كوري شمالي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (نضال عمرية)

قالت مصادر حكومية في سول أن بعض المنشقين الكوريين الشماليين، الذين عاشوا في مناطق بالقرب من موقع اختبار نووي ظهرت عليهم علامات تفيد بتعرضهم للإشعاع في أحدث فحوصات طبية



ومنذ أكتوبر، تجري الوزارة اختبارات لتسرب إشعاعي نووي وفحوصات طبية على 30 لاجئاً، عاشوا سابقا قرب موقع نووي كوري شمالي.



مصادر حكومية في سول قالت ايضا ان جنديا من كوريا الشمالية انشق الى الجنوبية هذا العام يحمل اجسام مضادة في الدم مرتبطة بعدوى الجمرة الخبيثة القاتلة ما يثير مخاوفا من ان نظام كيم جونغ اون يحاول تطوير سلاح بيولوجي



وكالة الانباء الكورية الجنوبية قالت ان وجود الاجسام المضادة في الجندي المنشق يعني انه كان عرضة للاصابة بالجمرة الخبيثة او تم تطعيمه، وانه محصن ضد البكتيريا التى تسبب هذا المرض القاتل.



ولم يتأكد بعد ما اذا كان الجندي المذكور هو ذاته الذي أصيب بجروح خطيرة جراء اطلاق النار عليه من جنود كوريين شماليين أثناء فراره عبر الحدود مع الجنوب الشهر الماضي



ويعتقد مراقبون ان بيونج يانج جربت سلالات بكتيرية بما في ذلك الميكروبات التى تسبب الجمرة الخبيثة والكوليرا والطاعون.

مصادر مطلعة قالت ان مسؤولين عسكرين في واشنطن وسول يعدون خطة تقضي بضرب المنشآت الكيميائية والبيولوجية المشتبه بها على وجه السرعه في حال اندلعت حرب مع بيونغ يانغ



ووفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية فان الجيش لم يحصل بعد على لقاح الجمرة الخبيثة ومن غير المحتمل ان يفعل ذلك حتى نهاية عام 2019



ويمكن للجمرة الخبيثة ان تقتل خلال 24 ساعة ويعتقد ان حوالي الفي شخص يصابون بالعدوى سنويا على مستوى العالم

وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من المعلومات عن برنامج الاسلحة البيولوجية المشتبه فيه في كوريا الشمالية، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في مطلع كانون الاول / ديسمبر ان المسؤولين الاميركيين قلقون بشكل متزايد من التهديد المتزايد من الاسلحة البيولوجية خلال فترة التوتر المتزايد في شبه الجزيرة الكورية.

ويعتقد المحللون ان نظام كيم اونغ يتحرك باطراد نحو الحصول على الالات الاساسية التي من المحتمل ان تستخدم فى الاسلحة البيولوجية المتقدمة التى يمكن استخدامها ضد القوات البرية الامريكية وكوريا الجنوبية.

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