انشقاق جندي كوري شمالي وذهابه إلى كوريا الجنوبية

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية -(وكالات)

قال مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن جنديا كوريا شماليا انشق وذهب إلى كوريا الجنوبية في وقت مبكر صباح اليوم ليصبح ثاني جندي ينشق عن الشمال في غضون نحو خمسة أسابيع. وقال المسؤول إن الجندي الكوري الشمالي رتبته صغيرة وانشق وعبَر الحدود المحصنة تحصينا عسكريا شديدا بين الشمال والجنوب.

ويعاني جندي آخر من كوريا الشمالية من إصابات بالغة جراء إطلاق النار عليه حين انشق وعبر الحدود في 13 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي تلك الحادثة قاد المنشق مركبته بسرعة إلى الحدود التي تخضع لحماية أمنية مشدده، ثم اتجه جريا نحو الجنوب وسط زخات الرصاص الذي كان ينهمر عليه.

وأظهرت لقطات فيديو جنديان من الجنوب يزحفان نحوه ويسحبانه إلى منطقة آمنة، وهو الآن يتعافى من أربع إصابات في مستشفى كوري جنوبي. وتعد حادثة الخميس الانشقاق الرابع لجندي كوري شمالي عبر المنطقة المنزوعة السلاح هذا العام.

وظهر الجندي في مركز حراسة وسط الضباب صباح الخميس، كما أشارت وكالة يونهاب نقلا عن هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية. وأفادت الوكالة أنه لم يسمع أي إطلاق نار أو يلاحظ أي حركة لجنود شماليين خلال الانشقاق. وبعيدا عن بانمونغوم، تمتد بقية المنطقة المنزوعة السلاح بطول 4 كيلومترات التي تحيط بها الأسلاك الشائكة وحقول الألغام، ويعتبر عبورها أمرا بالغ الخطورة.

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