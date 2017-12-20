واشنطن تطالب بحظر تنقل 10 سفن ساعدت كوريا الشمالية

أخبار الآن | نيويورك - أمريكا ( رويترز )

اقترحت الولايات المتحدة إدراج 10 سفن على القائمة السوداء لمجلس الأمن الدولي لقيامها بنقل مواد محظورة من كوريا الشمالية بحسب ثائق نشرت للإعلام .

وإذا ما تمت الموافقة على هذا الإجراء فإن الدول مطالـَبة بمنع السفن المدرجة على القائمة السوداء من دخول موانيها.

وفي حالة عدم اعتراض أي عضو من الأعضاء الخمسة عشر بلجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن على إدراج السفن على القائمة السوداء بحلول بعض ظهر يوم الخميس فسوف تتم الموافقة على الاقتراح الأمريكي.

وتأخذ اللجنة قراراتها بالإجماع.

إلى ذلك قال هربرت ماكماستر، مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن جميع الخيارات دون حل العسكري قد نفدت في التعامل مع ملف كوريا الشمالية النووي.

وردا على سؤال عما إذا كان الحل العسكري بقي حلا وحيدا بعد رفض بيونغ يانغ إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة من دون شروط مسبقة، قال ماكماستر:"لا، بل نحن بالفعل نمارس أكبر قدر ممكن من الضغط على كوريا الشمالية لإقناع كيم جونغ أون بأن السعي إلى امتلاك سلاح نووي وصاروخ باليستي عابر للقارات بعيد المدى ويمثل بالطبع خطورة جدية على العالم، إن هذا السعي يقود إلى طريق مسدود".

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