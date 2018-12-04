أدا هيغربيرغ أول لاعبة تحرز جائزة الكرة الذهبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

توجت النرويجية أدا هيغربيرغ لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي بالكرة الذهبية للسيدات لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" المتخصصة، وتعتبر هذه الجائزة أول جائزة كرة ذهبية للسيدات في التاريخ.

وكانت قد اختيرت هيغربيرغ كأفضل لاعبة في أوروبا في عام 2016 متفوقة على الألمانية جنيفر ماروزان لاعبة بورتلاند ثورنز الأمريكي.

وتعد هيغربيرغ أفضل لاعبة في خط الهجوم في أوروبا حيث حققت سجلا مميزا بتسجيل 88 هدفا في 66 جولة مع أولمبيك ليون منذ انتقالها للنادي في 2014 قادمة من توربين بوتسدام الألماني.

دوليا، سجلت هيغربيرغ 28 هدفاً للمنتخب الألماني في 49 مباراة وذلك منذ بداية مشوارها الرياضي في 2011.

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