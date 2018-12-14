انتقادات لـ"رونالدو" بعدما حرم "يوفنتوس" من الفوز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مُنِيَ فريق يوفنتوس الإيطالي بخسارةٍ مُحرجة أمام نظيره السويسري يونغ بويز، وذلك بعد انتهاء لقائهما بنتيجة 2-1 لصالح الفريق الأخير في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

فـ"يوفنتوس" كادَ أن يعدّل النتيجة لولا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ساهم تدخله في إلغاء هدفٍ سجّله زميله الأرجنتيني باولو ديبالا في مرمى الفريق السويسري.

وفي التفاصيل، فإنّ النتيجة كانت تشير إلى تقدّم يونغ بويز على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف. عندها، سدّد ديبالا كرة صاروخية من بعد 23 متراً، استقرّت في زاوية المرمى بعيداً عن متناول الحارس. إلاّ أنّ حكم المباراة ألغى الهدف، وذلك لأن رونالدو كان في موقف تسلل، إذ قفز الأخير محاولاً المساهمة في تسجيل الهدف ولمس الكرة التي كانت في طريقها إلى المرمى.

ورغم أنّ النجم البرتغالي لم يلمس الكرة، إلا أنّ تدخله في اللعب دفع الحكم إلى إلغاء الهدف، وفق ما تنص قوانين التسلل في كرة القدم.

ما حصلَ في المباراة، عرّض رونالدو لهجومٍ واسعٍ من مشجعي يوفنتوس الإيطالي، إذ حرم زميله ديبالا من هدف الموسم، كما ساهم في حرمان فريقه من تحقيق هدف التعادل للنجاة من الخسارة أمام خصمه السويسري. فقد اعتبر الكثيرون من مشجعي "يوفتنوس" انّ "رونالدو لن يكون يوماً لاعب فريق"، فيما اتهمه آخرون بـ"حب الذات"، في حين رأى البعض أنه "حرم ديبالا من 3 أو 4 أهداف".

ورغم الخسارة، تمكن يوفنتوس من التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، متصدراً لمجموعته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي خسر 1-2 أمام فالنسيا الإسباني في المستايا.

مصدر الصورة: CafeGoal

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