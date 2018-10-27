كريستيانو رونالدو يعود لصفوف المنتخب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قرَّر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، العودة لتمثيل منتخب بلاده مرة أخرى، بعد الغياب عنه خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت أنباء صحفية إيطالية، اليوم السبت، إنَّ كريستيانو رونالدو، سيعود لقائمة المنتخب البرتغالي للمباريات التي سيخوضها الشهر المقبل وسيكون متاحًا خلال مواجهةِ منتخب بلاده لنظيره الإيطالي في ال 17 من شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل .



وختمت الأنباء أنَّ "ظهور كريستيانو رونالدو في السان سيرو، أمام المنتخب الإيطالي، سيكون الثاني له خلال أسبوع، حيث سيزور، رفقة يوفنتوس، نفس الملعب، لمواجهة ميلان، في الـ11 من الشهر ذاته".

يذكر أن كريستيانو، لم يخض أي مباراة مع منتخب بلاده، منذ خروج الفريق من ثمن نهائي مونديال روسيا، الصيف الماضي.



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