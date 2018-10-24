يوفنتوس يتغلب على مانشستر يونايتد في دوري أبطال اوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزًا مستحقًا على حساب مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب أولد ترافورد.

سيطر يوفنتوس على الشوط الأول بشكل كبير، وكان المهدد الأكبر لمرمى الشياطين الحمر، في حين اعتمد أصحاب الأرض على التراجع الدفاعي، والاعتماد على خطف هدف، لكنه لم يهدد مرمى يوفنتوس بالشكل المطلوب.

وجاء هدف يوفنتوس في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، عن طريق باولو ديبالا، الذي تابع عرضية رونالدو، التي شتتها سمولينج من أمام كواردادو، ليسددها الأرجنتيني على يسار دي خيا بسهولة ودون رقابة.

وكاد الظهير الأيمن جواو كانسيلو، أن يسجل هدف السيدة العجوز الثاني، لكن تسديدته جاءت في منتصف المرمى وتسديدة رائعة من دي خيا.

رأسية بنتانكور جاءت أعلى من مرمى دي خيا مع مرور نصف ساعة من ركنية، وفي الدقيقة 37، سدد كريستيانو رونالدو كرة صاروخية من ضربة حرة مباشرة، أبعدها دي خيا عن مرماه، وتابعها الفرنسي بليس ماتويدي ليتصدى لها الحارس الإسباني مجددًا.

ومنع دي خيا في الشوط الثاني، تقدم يوفنتوس بهدف ثاني، ومشاهدة رونالدو يحتفل بهدف في شباك فريقه السابق، ليتصدى لكرة البرتغالي الذي تلقى عرضية ليسدد الكرة، لكنها وجدت الإسباني بالمرصاد بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وقبل ربع ساعة من نهاية اللقاء، هدد بول بوجبا، لأول مرة مرمى يوفنتوس بشكل حقيقي، حيث سدد صاروخية، مرت بجوار القائم الأيمن للحارس البولندي فوتشينك تشيزيني.

لينتهي اللقاء بفوز السيدة العجوز، وتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على الشياطين الحمر في المركز الثاني، برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل فالنسيا الإسباني مع يونج بويز السويسري بهدف لكل فريق.

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