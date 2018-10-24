رغم الخسارة ..الأهلي يصعد لنهائي دوري ابطال افريقيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

صعد النادي الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم خسارته من وفاق سطيف الجزائري بهدفين مقابل هدف ، في مباراة إياب الدور قبل النهائى للبطولة .

مع انطلاق المباراة، ضغط لاعبو وفاق سطيف وسيطروا على منطقة وسط الملعب، وألغى الحكم هدفا لصالح وفاق سطيف بسبب تدخل عنيف تجاه محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي.

ورد وليد أزارو مهاجم الأهلي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن نجح حارس مرمى وفاق سطيف في التصدى للكرة، ثم مرر وليد سليمان الكرة إلى إسلام محارب داخل منطقة الجزاء، ولكن فشل الأخير في تسديد الكرة.

وهدد الحبيب بوقلمونة مهاجم وفاق سطيف مرمى الأهلي بأكثر من فرصة هدف مؤكد ولكن مرت الكرة بجوار القائم، بينما أهدر سمير عيبود لاعب وفاق سطيف فرصة هدف مؤكد بعد انفراده بمرمى الشناوى ولكنه سدد الكرة خارج الملعب.

بينما أهدر حمودى فرصة هدف مؤكد بعد تمريرة رائعة من وليد أزارو، ليسددها حمودى في حارس مرمى وفاق سطيف.

مع انطلاق الشوط الثاني، واصل لاعبو وفاق سطيف السيطرة بشكل كامل على مجريات اللعب أمام تراجع دفاعى من لاعبى الأهلي، وهدد لاعبو الوفاق مرمى الأهلي بأكثر من كرة عن طريق التسديد والكرات العرضية.

دفع كارتيرون المدير الفنى باللاعب ميدو جابر في أول تبديل لنادي الأهلي وخرج أحمد حمودى، مع الدقيقة 61 نجح وليد سليمان لاعب الأهلي في الانفراد بمرمى وفاق سطيف ليسدد الكرة في الشباك معلنا تقدم الأهلي بالهدف الأول.

وتسبب خطأ الشناوي حارس الأهلي في هدف لصالح وفاق سطيف عن طريق تسديدة إسلام بكير بالدقيقة 67، ثم أحرز حسام غشة لاعب وفاق سطيف الهدف الثانى في مرمى الأهلي بالدقيقة 72.

ويلتقي الأهلي في نهائى البطولة مع الترجي التونسي الفائز سلفا على أول أغسطس الأنجولي في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي.

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