ريال مدريد يحقق فوزا متواضعا على بلزن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق فريق ريال مدريد الإسباني الانتصار على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد في إطار مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة برأسية في الدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة ليصبح بنزيمة البالغ من العُمر 31 عامًا رابع أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 57 هدفًا.

هدف بنزيمة كان هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الميرنجي.

في الشوط الثاني استطاع المدافع البرازيلي مارسيلو مضاعفة النتيجة للنادي الملكي بهدف أحرزه في الدقيقة 56.

في ظل تفوق أصحاب الأرض واطمئنانهم على نتيجة المباراة، فاجئ الفريق التشيكي الجميع بهدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب باتريك هروسوفيسكي في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة حقق ريال مدريد الفوز أخيرًا بعد فشله في الانتصار في آخر خمس مباريات له على صعيد الليغا ودوري الأبطال.

كما عزز هذا الانتصار من حظوظ كتيبة المدرب جوليان لوبتيغي في العبور لثمن النهائي بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين.

بينما تجمد رصيد فيكتوريا بلزن عند نقطة وحيدة ليتذيل بها المجموعة.



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