أوزيل يستعيد نجوميته ويقود آرسنال للفوز بثلاثية على ليستر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

سجل لاعب خط الوسط الألماني مسعود أوزيل هدفا وساعد في هدف آخر في أداء رائع الإثنين أثناء لقاء أرسنال ونادي ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وحقق أرسنال فوزًا مهمًا على حساب ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز في المواجهة التي أقيمت على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

فيديو لوصول الفريق ملعب الإمارات



ويدين أرسنال بالفوز إلى الألماني مسعود أوزيل الذي تألق في المباراة، وكان ليستر بادر بالتقدم في البداية عن طريق هدف عكسي لبيليرين في مرماه في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل أوزيل لأرسنال في الدقيقة 45، فيما سجل أوباميانغ الهدفين الثاني والثالث "63 و66".

وارتفع رصيد أرسنال إلى 21 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ليستر عند 12 نقطة.

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لقطات من المبارة