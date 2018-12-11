تشيلسي يعاقب 4 من مشجعيه بسبب إهانة رحيم سترلينغ

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اتخذ نادي تشيلسي الإنجليزي قرارا بمنع أربعة من مشجعيه من حضور مبارياته وذلك في إطار التحقيق الذي فتحه، بعدما كشف مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ أنه كان ضحية الإهانات العنصرية.

وكانت الكاميرات التقطت مشجعا لتشيلسي خلال لقاء الفريقين السبت في الدوري الممتاز ، وهو يوجه إهانات عنصرية لسترلينغ خلال المباراة التي أقيمت على ملعب النادي اللندني "ستامفورد بريدج".

ويحقق تشيلسي والشرطة البريطانية في الحادث الذي تمت إدانته على نطاق واسع.

وقد اتخذ تشلسي إجراءات سريعة بمعاقبة أربعة مشجعين من خلال حرمانهم مؤقتاً من دخول الملعب بانتظار الانتهاء من التحقيق، مع إمكانية حظرهم نهائياً من متابعة الفريق في الملعب إذا وجد دليلاً على سلوك عنصري.

وجاء في بيان تشيلسي "قرر نادي تشيلسي لكرة القدم منع أربعة مشجعين من حضور مباريات الفريق بانتظار مزيد من التحقيقات في مزاعم بشأن سلوك المشجعين تجاه رحيم سترلينغ خلال مباراتنا ضد مانشستر سيتي يوم السبت".

وواصل: "تحقيقاتنا في هذه المسألة مستمرة ونحن ندعم بالكامل تحقيقات الشرطة وأي معلومات نحصل عليها سنمررها إليهم. يعتبر نادي تشلسي لكرة القدم جميع أشكال التمييز بغيضة، وإذا كان هناك إثبات بمشاركة حاملي التذاكر (الموسمية) في أي تصرف عنصري، سيصدر النادي عقوبات صارمة، بما في ذلك الحظر. سنؤيد أيضاً بشكل كامل أي محاكمات جنائية".

وبدا أن سترلينغ تعرض للإساءات العنصرية من مشجعي تشيلسي عندما اقترب من المدرجات خلف المرمى لأخذ الكرة خلال الشوط الأول من المباراة.

إقرأ أيضاً:

قشرة موزة على أرض لقاء توتنهام وأرسنال تفتح تحقيقًا وجدلاً