بالفيديو...مقتل مصارع إيطالي بلكمة خاطفة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقي المصارع الإيطالي كريستيان داغيو مصرعه متأثراً بلكمات قوية وخاطفة تعرض لها خلال مشاركته في نزال على لقب بطولة العالم في "المصارعة التايلندية".

وتصارع الإيطالي داغيو مع نظيره دون باروانغ على لقب بطولة العالم، الذي فاز به الأول في سبع مناسبات سابقة.

ورغم خبرته السابقة في مثل هذه النزالات، فشل داغيو في الصمود أمام باروانغ الذي وجّه إليه سلسلة من اللكمات ليسقطه على أرض الحلبة في العاصمة التايلندية جاكرتا، في مشهد مأساوي للغاية.

وعلى الفور، نقل المصارع الإيطالي المخضرم، صاحب الـ49 عاماً، إلى المستشفى لمعرفة مدى خطورة إصابته ولكنه فارق الحياة الجمعة بعد أسبوع في الغيبوبة.

وتعد واقعة داغيو حالة جديدة تفتح مزيداً من النقاش حول الرياضات العنيفة، على غرار المصارعة والملاكمة والفنون القتالية المختلطة، والخسائر الدموية التي تسببها.

ويرى مراقبون أن الحالة الجديدة تفتح أيضاً نقاشاً حول أعمار المشاركين فيها، ما يتطلب تفكيراً عميقاً بشأن إمكانية إعادة النظر بقوانين هذه اللعبة.

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