سباح يسجل رقما قياسيا بالسباحة 5 أشهر حول بريطانيا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أصبح المغامر البريطاني روس إدغلي أول شخص يستطيع ان يقطع مسافة 2900 كيلومتر حول البر الرئيسي لبريطانيا العظمى.

وكان إدغلي (33عاما) قد غادر ميناء مارجيت في أول حزيران الماضي ولم تطأ قدماه الأرض حتى يوم الأحد.

وخلال رحلته التي أمتدت 157 يوما قضاها في البحر، صارع إدغلي قناديل البحر وتفادى سفن الشحن وتغلب على الأمواج الهائجة.

وقال إدغلي لـمحطة سكاي نيوز الاخبارية البريطانية، أن إحدى أكبر مشكلاته هي أن لسانه تشقق على نحو بالغ بسبب تراكم المياه المالحة، كما أنه أصيب بتقرحات شديدة في عنقه.

يذكر أن إدغلي موجود بالفعل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتسلق حبل بطول يعادل ارتفاع جبل إفرست. كما أنه أكمل ماراثون بينما كان يسحب سيارة.

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