القبض على عضو لجنة أخلاقيات الفيفا بتهم فساد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



ألقت قوات الشرطة الماليزية، القبض على سوندرا راجّو، عضو لجنة أخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتهمة اشتراكه في قضايا فساد.



وقال الفيفا، في بيان، بحسب ما ذكر الموقع، إنه فرض إيقافا على سوندرا راجو، عضو لجنة القيم التابعة له، بعد أن استجوبته وحدة لمكافحة الفساد في بلده ماليزيا.



وذكر موقع "راديو مونت كارلو" الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن الشرطة الماليزية ألقت القبض على سوندرا راجو بتهم فساد، حيث بدأت لجنة مكافحة الفساد المحلية بإجراء تحقيق موسع.

وتابع الفيفا: "السيد راجو لن يشارك في أي أنشطة مستقبلية، ما دامت التحقيقات متواصلة".

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالتحقيقات أو الاتهامات الموجهة لراجو.

وأضاف الموقع أن الشرطة المحلية ألقت القبض على سوندرا خلال عودته من زيارته للفيفا في زيورخ.

ومن جانبه، قال موقع "ذا ماليزيان إنسايت" إن راجو قدم استقالته كمدير لمركز التحكيم الدولي الآسيوي، على إثر هذه القضية، حيث ذكر محامي راجو إنه يرغب في حماية اسم المؤسسة.

وتشكلت لجنة القيم التابعة للفيفا في 2012، وبعد تفجر فضيحة فساد في 2015، فرضت اللجنة إيقافا على عشرات الأشخاص، منهم 40 مسؤولا واجهوا اتهامات في الولايات المتحدة. وراجو عضو في الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم بالفيفا.





اقرا

نيمار يطمئن الجماهير بعد إصابته أمام الكاميرون