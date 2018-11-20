نادي يوفنتوس يحدد ثمن التخلي عن بنعطية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حدد نادي يوفنتوس الإيطالي ثمن التخلي عن لاعبه المغربي المهدي بنعطية، المطلوب لعدة أندية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة "السيدة العجوز" لن تقف أمام رحيل المدافع المغربي لكنها تريد في المقابل الحصول على 20 مليون يورو.

وكانت تقارير إيطالية قد ذكرت أن إدارة يوفنتوس رفضت عرضا تقدم به ميلان، لضم بنعطية في الميركاتو الشتوي المقبل، على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء نهاية الموسم بمبلغ 15 مليون يورو.

ويعاني الدولي المغربي المهدي بنعطية في يوفنتوس خلال الموسم الحالي، ولا يحصل على الفرص الكافية للمشاركة بعد عودة ليوناردو بونوتشي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادما من ميلان.

اقرأ أيضا:

"بي بي سي" تعلن عن القائمة النهائية لمرشحي أفضل لاعب إفريقي