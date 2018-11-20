شاهد بث مباشر لمباراة تونس والمغرب عبر فيسبوك "أخبار الآن"

... أنظار عشاق كرة القدم شاخصة على ملعب رادس تتجه أنظار محبي كرة القدم إلى المواجهة الودية المرتقبة بين منتخب تونس ونظيره منتخب المغرب والتي يستضيفها ملعب رادس في تونس.

... رينارد وفك عقدة ملعب رادس أمام تونس يتطلع الفرنسي هيرفي رينارد، بعد نجاحه في تحقيق انتصار تاريخي على حساب منتخب الكاميرون، لمواصلة سجله المميز مع منتخب المغرب وكسب رهان فك عقدة أخرى في مسار مباريا

... 5 حراس عرب دخلوا التاريخ حراس المرمى كانوا الأكثر تألقا خلال منافسات كأس العالم الماضية في البرازيل، وكان بينهم عربي واحد.

... مصر تحسم مواجهة تونس وتتصدر المجموعة قاد النجم محمد صلاح فوزا مثيرا لمنتخب مصر مساء الجمعة على حساب تونس بهدف قاتل سجله في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2..

... مصر تستضيف تونس فى تصفيات أمم أفريقيا يستضيف منتخب مصر نظيره التونسي على استاد برج العرب في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، سعياً لضمان صدارة المجموعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية