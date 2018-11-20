شاهد بث مباشر لمباراة تونس والمغرب عبر فيسبوك "أخبار الآن"
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
يستضيف ملعب رادس المباراة الودية الدولية في ديربي مغاربي لفريقيى شمال أفريقيا بين منتخب نسور قرطاج (تونس) ومنتخب أسود الأطلس (المغرب).
ويدخل المنتخبان المباراة في إطار استعدادهما للمشاركة في نهائيات أفريقيا 2019، وتبدأ المباراة الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية 6 بتوقيت تونس والمغرب الثلاثاء الموفاق 20/11/2018.
والتشكيل المتوقع لمنتخب أصحاب الأرض: فاروق بن مصطفى - أسامة الحدادي – ياسين مرياح – صيام بن يوسف – حمدي النقاز - إلياس السخيري – فرجاني ساسي - فخر الدين بن يوسف – سيف الدين خاوي – نعيم السليتي - وهبي الخزري.
التشكيل المتوقع للضيوف: منير المحمدي - أشرف حكيمي – المهدي بنعطية – رومان سايس – نصير مزراوي - يوسف آيت بناصر – كريم الأحمدي – فيصل فجر
سفيان بوفال – وليد أزارو – نور الدين أمرابط.
يمكنكم متابعة المباراة عبر الرابط التالي:
https://www.facebook.com/akhbaralaan/videos/565392290580652/
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