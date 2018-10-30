العثور على جثة لاعب برازيلي وناديه يوضح التفاصيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عثرت مجموعة من الأشخاص على جثة لاعب كرة قدم برازيلي في ساو جوزيه دوس بينيس، في ولاية بارانا بجنوب البرازيل، ليلة السبت. وأعلن نادي ساو باولو البرازيلي، الاثنين 29 أكتوبر/تشرين الأول، مقتل لاعبه دانييل كوريا، المعار إلى فريق "ساو بينتو"، عن عمر ناهز 24 عاما، بعد العثور على جثته في إحدى الغابات.

وكتب النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "يعرب ساو باولو عن أسفه الشديد لوفاة لاعب الوسط دانييل كوريا، الذي دافع عن النادي في عامي (2015 و 2016)، وعثر عليه ميتا في ساو خوسيه دوس بينيايس، منطقة كوريتيبا، في نهاية الأسبوع الماضي. ويقدم التعازي لأسرة وأصدقاء اللاعب".

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وذكرت إذاعة "توك سبورت" الإنكليزية أن "جثة اللاعب وجدت وبها جرحان عميقان في رقبته، كما أن رأس كوريا كان مقطوعا تقريبا مع قطع أعضائه التناسلية".ولم يعرف حتى الآن سبب مقتل اللاعب أو المتسبب في الجريمة.

وبدأ دانييل كوريا مسيرته في الناشئين مع كروزيو ثم انتقل إلى بوتافاغو ومنه إلى ساو باولو عام 2015، ولكنه أمضى الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة مع كوريتيبا ثم بونتي بريتا وأخيرا ساو بينتو على سبيل الإعارة، لأنه لم يستطع حجز مكان له في صفوف ساو باولو.

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