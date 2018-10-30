ريال مدريد يعلن إقالة لوبيتيغي ويعين سولاري مؤقتا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي عن إنهاء التعاقد مع مديره الفني جولين لوبيتيغي، بسبب تراجع نتائج الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري، كما أعلن عن تعيين سانتياجو سولاري بديلًا له.

وتلقى ريال مدريد هزيمة مهينة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد أمام مضيفه برشلونة، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى الإسباني، ليسقط إلى المركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

وخسر ريال مدريد مواجهة السوبر الأوروبي مطلع الموسم الجاري بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام أتلتيكو مدريد، كما تلقى هزيمة خلال ثلاث مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بهدف نظيف على يد سسكا موسكو الروسي.

وتولى لوبيتيغي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد في شهر يونيو الماضي، حيث تمت إقالته من تدريب المنتخب الإسباني قبل يوم وحيد من انطلاق منافسات كأس العالم، التي ودعها المنتخب الإسباني من الدور الثاني.

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