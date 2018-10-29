من المدرب التالي الذي سيتولى تدريب ريال مدريد؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

صرحت مصادر إسبانية مقربة من نادي ريال مدريد إن مدرب الفريق "جولن لوبيتيغي" ودع لاعبي الفريق بعد الهزيمة الكبيرة التي حلت بالمنتخب خلال مواجهته الأخيرة مع فريق برشلونة بنتجية (5-)1 متوقعاً إقالته التي لم تأتي رسمياً حتى الأن بعد هذه النتيجة.

ويذكر أن جولن لوبيتيغي إستلم إدارة النادي منذ أربع أشهر بعد رحيل مدرب الفريق السابق "زين الدين زيدان".

وأكدت مصادر أن قرار إقالة "لوبيتينغي" سيأتي اليوم الإثنين بعد اجتماع عقد بين رئيس النادي " فلورينتينو بيريز" الذي غادر ملعب "الكامب نو" في برشلونة بعد نهاية المباراة دون التحدث الى اللاعبين أو المدرب ومسؤولي النادي الملكي.

ومن المتوقع أن يتعاقد نادي "ريال مدريد" مع المدرب الإيطالي "أنطونيو كونتي" ، وسيتولى مساعد المدرب "سانتياغو سولاري" الإشراف على تدريب الفريق في هذه الأثناء قبل مباراة كأس الملك يوم الأربعاء أمام فريق مليلة .



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