من سيكون نجم الكلاسيكو.. بعد غياب أهم نجومه؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنتظر جماهير كرة القدم بشكل عام وعشاق مباريات الدوري الإسباني بشكل خاص المواجهة المنتظرة اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الجولة العاشرة يوم الأحد.

وسيلعب الفريقان بغياب أهم نجوم الكلاسيكو وذلك بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق الملكي بينما سيتغيب ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة عن المباراة بسبب الإصابة.

ويتسائل جماهير الفريقان من سيكون نجم هذه المباراة بعد غياب أهم نجومها وذلك بعد فشل برشلونة في تحقيق أي فوز في مواجهتيه أمام ريال مدريد دون ليونيل ميسي ، بينما حقق ريال مدريد الفوز في مواجهتيه أمام البلوغرانا التي خاضهم دون كريستيانو رونالدو في ، بينما سجل لويس سواريز 6 أهداف في شباك ريال مدريد في الدوري الإسباني منذ موسم 2014/2015 فهو أكثر لاعبي البلوغرانا تسجيلاً للأهداف في الكلاسيكو خلال هذه الفترة.

وتمكن فريق ريال مدريد من الفوز على فريق برشلونة في 26 بالمئة فقط من اللقاءات التي شارك فيها رونالدو، وهي 8 مباريات من أصل 30.

ولكن "الملكي" حقق الفوز بنسبة 100 بالمئة في "الكلاسيكو" عندما غاب رونالدو في مواجهتين من قبل، وهي نهائي كأس إسبانيا 2014 ونهائي كأس السوبر الإسباني 2017.



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