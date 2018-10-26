غوارديولا: لن أدرب غير مانشستر سيتي في إنجلترا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حسم مدرب نادي مانشستر سيتي الانجليزي بيب غوارديولا مصيره مع الفريق حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

واوضح غوارديولا ، إنه من المستحيل أن يصبح مدربا لفريق إنجليزي آخر.

ومدد غوارديولا، الذي قاد سيتي للقب الدوري الموسم الماضي بعدد قياسي من النقاط بلغ 100 نقطة، عقده مع البطل في وقت سابق هذا العام، ما يعني استمراره مع الفريق حتى موسم 2020-2021.

ويشتهر غوارديولا، أحد أكثر المدربين نجاحا في عالم كرة القدم، بعدم استمراره طويلا مع الأندية حيث قضى 4 مواسم مع برشلونة و3 في بايرن ميونيخ.

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