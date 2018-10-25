محمد صلاح يحرز هدفه الـ 50 بقميص ليفربول

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفه رقم 50 بقميص ليفربول الإنجليزي، بعد أن وقع على هدفين في مباراة فريقه أمام النجم الأحمر الصربي وانتهت برباعية نظيفة، في الوقت الذي فاز فيه برشلونة على إنتر ميلان بهدفين نظيفين بغياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



فعلى أرضية ملعب "أنفيلد" سجل صلاح الهدف رقم 50 بقميص "الريدز" بعد أن سجل الهدف الأول له والثاني لفريقه عند الدقيقة 45، وأضاف الهدف الثاني له والثالث لليفربول عند الدقيقة 51 من ركلة جزاء، في حين سجل الهدف الأول لليفربول، البرازيلي روبيرتو فيرمينيو عند الدقيقة 20 وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الرابع عند الدقيقة 80.

بدوره، حسم برشلونة قمة مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، حين تفوق عليه بهدفين نظيفين، سجلهما البرازيلي رافينيا ألكنتارا عند الدقيقة 32، والإسباني جوردي ألبا الهدف الثاني عند الدقيقة 82.

من جانبه، كاد أن يحقق نابولي الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن تعادل مع باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لمثلهما، وقد سجل الفريق الباريسي التعادل في الوقت القاتل، على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس.

أما بروسيا دورتموند الألماني فنجح بالفوز على حامل لقب الدوري الأوروبي، أتلتيكو مدريد، بأربعة أهداف نظيفة، وكان قد تعادل توتنهام الإنجليزي مع بي إس في آيندهوفن الهولندي بهدفين لمثلهما في وقت سابق، الأربعاء، وتعادل كلوب بروج البلجيكي مع موناكو الفرنسي بهدف لمثله.

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