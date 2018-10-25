صلاح يقود ليفربول للفوز على النجم الأحمر برباعية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على ضيفه النجم الأحمر بأربعة أهداف دون رد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

افتتح روبيرتو فيرمينو التسجيل لفريق ليفربول، بعد تمريرة من شاكيرى إلى روبيرتسون، مررها عرضية إلى فيرمينو، الذى استلمها بيمناه وسددها بيسراه فى الدقيقة 20، وأضاف محمد صلاح، الهدف الثانى بعد تمريرة من فينالدوم، سددها محمد صلاح قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء، معلنًا الهدف الثانى لفريق ليفربول، لينتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول 0/2.

وفى الشوط الثانى، عزز محمد صلاح تقدم الريدز بهدف ثان له والثالث لفريقه، من ركلة جزاء، حصل عليها مانى، ونفذها صلاح بنجاح فى الدقيقة 51، لتصبح النتيجة 0/3، قبل أن يختتم مانى مهرجان الأهداف فى الدقيقة 80، بعد تمريرة من ستوريدج، أسكنها السنغالى بنجاح فى شباك الفريق الصربى، لينتهى اللقاء بفوز ليفربول 0/4.

بتلك النتيجة، يرفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط فى صدارة المجموعة، فيما يتجمد رصيد النجم الأحمر عند نقطة وحيدة فى المركز الأخير.

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